Jogo entre Desp. Chaves e Benfica obriga a cortes de trânsito

Pub

Autoridades pedem aos condutores que acatem as ordens com "total disponibilidade"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Chaves anunciou este sábado que o jogo Desp. Chaves- Benfica, na segunda-feira, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, obrigará a condicionamentos e cortes de trânsito.

Por esse motivo, a PSP aconselha os automobilistas a acatarem com "total disponibilidade" as ordens dos polícias, que sejam um órgão facilitador da ação policial e não comprometam a sua segurança e a dos outros cidadãos.

"A Polícia de Chaves, através de um esforço exigente e coordenado de meios humanos, adotará as medidas de segurança julgadas mais convenientes, para que todo o evento decorra com normalidade", referiu, em comunicado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para evitar aglomerados, a PSP aconselha os adeptos a irem com antecedência para o estádio, lembrando que a abertura de portas está prevista para as 19:00.

Estacionar num dos parques da cidade, evitar mochilas, malas ou sacos para não atrasar o controlo de entrada, não adotar comportamentos violentos, não levar armas, engenhos explosivos, correntes de metal e fomentar o fair-play são outros dos conselhos desta força policial.

A PSP adianta que o "dispositivo implementado é o adequado para garantir toda a segurança e comodidade aos adeptos", havendo uma "forte preocupação" na área envolvente ao estádio para salvaguardar o acesso a moradores e a circulação de ambulâncias.

Por isso, será cortado no trânsito na rotunda do Mercado/Avenida do Estádio, cruzamento Avenida do Estádio/Avenida do Tâmega e entroncamento da Avenida do Estádio/Rua General Luis Pimentel Pinto.

O Desp. Chaves recebe o Benfica, na segunda-feira, às 21:00, em jogo da segunda jornada da I Liga, que será arbitrado por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.