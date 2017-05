Pub

O jogo entre as duas equipas, tendo em vista a qualificação para a Taça Asiática de futebol, foi adiado para outubro, devido ao clima tenso entre os dois países, anunciou a Confederação Asiática de Futebol

O jogo, referente à primeira jornada do grupo B de qualificação para a Taça Asiática de 2019, foi inicialmente marcado para 28 de março, em Pyongyang, mas a tensão geopolítica na península coreana levou ao adiamento para 08 de junho e agora 05 de outubro.

A decisão da Confederação Asiática de Futebol (AFC) teve como base uma exposição da Federação de Futebol da Malásia (FFM), que manifestou preocupação na deslocação dos seus jogadores à Coreia do Norte e solicitou a realização do jogo em terreno neutro.

Em caso de recusa de jogar, a seleção da Malásia perderá por falta de comparência o seu primeiro jogo de qualificação para a Taça Asiática de 2019, a realizar nos Emirados Árabes Unidos.

A querela diplomática entre a Malásia e a Coreia do Norte começou logo após o assassinato de Kim Jong Nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-Un, em 13 de fevereiro, no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia.