Atletas festejavam golo de Cauê, de grande penalidade, antes do intervalo da final da Taça da Liga.

Aos 45 minutos o Moreirense adiantou-se no marcador, frente ao Sp. Braga, com um golo de Cauê de grande penalidade. Nos festejos do golo os jogadores do Moreirense foram alvo de arremesso de tochas e petardos vindos das bancadas, numa zona onde estão os adeptos afetos ao Sp. Braga.

Roberto e Dramé foram atingidos por estilhaços e caíram no chão muito queixosos. Árbitro reatou o jogo, mas mandou toda a gente para o balneário logo depois.

Veja o vídeo: