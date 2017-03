Pub

Os encarnados ganharam 175 títulos e os atletas do FC Porto somam 65. Manuel José diz que este dado pode ser importante no sábado

O clássico de sábado entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, é apontado por muitos como decisivo na corrida ao título nacional. Um triunfo de umas das equipas poderá significar um passo de gigante rumo ao grande objetivo da época, que no caso dos encarnados significaria o inédito tetracampeonato do clube e relativamente aos dragões representaria o regresso aos títulos, após três anos de jejum.

Num jogo escaldante e decisivo como se prevê que seja este duelo entre Benfica e FC Porto, há um fator que poderá ser considerado importante neste tipo de confrontos: a experiência adquirida pelos títulos que cada um dos jogadores conta no currículo. E, nesse caso, os jogadores encarnados estão em vantagem, pois contabilizam mais do dobro daqueles conquistados pelos jogadores portistas.

"Normalmente esses títulos todos querem dizer mais maturidade e experiência", assume o antigo treinador Manuel José, que admite que os jogadores do Benfica "podem ter uma ligeira vantagem" porque "têm mais maturidade e sabem lidar melhor com os clássicos, sobretudo nos aspetos anímicos e psicológicos".

No total, os futebolistas do clube da Luz que foram utilizados nesta época na Liga totalizam 175 troféus conquistados, enquanto os portistas somam apenas 65. Uma diferença enorme para o qual contribuem seis jogadores com dez ou mais conquistas: Luisão, Júlio César, Fejsa, Mitroglou, Salvio e Jardel. No que diz respeito aos jogadores do FC Porto, apenas Casillas e Maxi Pereira ultrapassam essa barreira das dezenas, tendo 11 dos 12 títulos do uruguaio sido ao serviço do... Benfica.

O experiente guarda-redes espanhol tem o título que mais nenhum dos jogadores dos dois plantéis tem: o de campeão do mundo de seleções, em 2010, na África do Sul. Aliás, Casillas, com 22 troféus conquistados, tantos quantos o benfiquista Júlio César, habitual guarda-redes suplente do Benfica, é apenas superado por Luisão, que soma 23 conquistas, cinco das quais de campeão nacional com a águia ao peito.

No plantel às ordens de Nuno Espírito Santo, apenas Maxi Pereira sabe o que é ganhar a Liga portuguesa, mas Casillas tem seis títulos espanhóis, Marcano venceu dois campeonatos na Grécia, Alex Telles foi campeão na Turquia, Depoitre na Bélgica, enquanto Layún e Jesús Corona têm duas e uma liga mexicana respetivamente. O número de campeonatos conquistados por jogadores do Benfica é bem superior (61 em diferentes países), sendo o caso mais extraordinário o de Fejsa, que nas últimas oito épocas foi sempre campeão no país onde jogou, período durante o qual acumulou nove títulos de campeão, pois em 2013-14 venceu os campeonatos da Grécia e de Portugal.

Há outro item em que o FC Porto leva vantagem graças a... Casillas, que soma três Champions pelo Real Madrid, algo que na Luz apenas Júlio César venceu: uma, pelo Inter Milão.

Apesar de a experiência em momentos decisivos poder fazer diferença no clássico de sábado, Manuel José está convencido de que "as duas equipas vão jogar com receio", pelo que será uma partida "muito tática", algo que, diz, "pode beneficiar o Benfica", pois "quando não se corre riscos a maturidade pode fazer a diferença nos pequenos pormenores de um jogo".

"Não há cansaço" num clássico

Outra questão que pode influir no duelo do Estádio da Luz é o número de jogos que os futebolistas já levam nesta fase final de temporada. Neste caso, o Benfica utilizou até ao momento 25 jogadores no campeonato, enquanto 21 atletas já alinharam pelo FC Porto.

Ou seja, os dragões têm uma média de 2171 minutos por jogador, enquanto o encarnados têm uma média de 1777 minutos por atleta. Isto tendo em conta todos os jogos da temporada, incluindo os que realizaram nas respetivas seleções nacionais. Na prática, o Benfica tem quatro jogadores acima dos três mil minutos - são eles Lindelöf, Pizzi, Nélson Semedo e Mitroglou -, enquanto o FC Porto já tem seis jogadores acima dessa marca: Marcano, André Silva, Felipe, Alex Telles, Casillas e Danilo Pereira, estando ainda Óliver Torres muito perto dos 3000 minutos.

Apesar de, teoricamente, os dragões estarem mais sobrecarregados, Manuel José garante que nestes jogos "não há cansaço". "A parte emocional é que manda. Há alguns jogadores que não aguentam a pressão e em campo o cérebro pensa mais devagar, como tal parece que esses jogadores estão cansados, mas não estão", revela o antigo treinador, deixando uma garantia: "Os campeões são aqueles que conseguem superar-se."