Pub

Berkovec recorreu entretanto às redes sociais para agradecer ao colega

O futebolista Francis Koné ajudou a salvar a vida ao guarda-redes da equipa adversária, Martin Berkovec, após um choque com um colega de equipa ter deixado o checo inconsciente.

O acidente aconteceu no sábado, num jogo da 18.ª jornada do campeonato checo, entre o Bohemians 1905 e o Slovacko, e deixou o guarda-redes da primeira equipa estendido no relvado. Koné, internacional do Togo, apercebeu-se que Berkovec corria o risco de sufocar e apressou-se a intervir.

O choque foi contra o defesa Daniel Krch e os dois jogadores foram levados para o hospital. Ambos já tiveram alta.

Berkovec recorreu entretanto às redes sociais para agradecer ao colega. "Quero agradecer a Francis Kone por me ter salvado hoje".