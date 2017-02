Pub

Jonathan Silva agrediu colega ao soco durante o treino do clube argentino

Jonathan Silva, que foi emprestado pelo Sporting ao argentino Boca Juniors, protagonizou uma cena inédita durante o treino esta terça-feira: envolveu-se numa cena de pancadaria com o colega Juan Insaurralde que acabou por ser filmada porque estavam jornalistas a assistir à sessão.

As imagens foram imediatamente divulgadas nas redes sociais e o vídeo do momento acabou por se tornar viral.

Apesar da violência com que os dois jogadores se defrontaram, no final do treino ambos foram à sala de imprensa falar aos jornalistas presentes, aproveitando para pedir desculpa aos companheiros, à equipa técnica e ao clube. Jonathan Silva admitiu que foi "um momento de cabeça perdida" mas que passou ainda no campo. "Agora até nos rimos disso".