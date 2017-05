Pub

Polícia brasileira prendeu Marlon, jogador do Sapucaiense, da II Divisão do campeonato Gaúcho, por suspeitas de estar envolvido no rapto de uma mulher

A polícia brasileira deteve o jogador de futebol Marlon, que integra o plantel do Sapucaiense da II Divisão do campeonato Gaúcho. Até aqui, esta poderia ser uma notícia banal. Porém, a polícia decidiu prender o jogador em pleno jogo, quando Marlon assistia à partida entre a sua equipa e o Farroupilha no banco de suplentes.

Marlon é suspeito de participal no rapto de uma mulher, juntamente com um grupo de bandidos, em Porto Alegre. Há também um mandato por uso de carro roubado e clonagem de cartões de crédito.

Quando a polícia identificou Marlon, e na falta de uma morada concreta, entendeu que a melhor forma de assegurar a detenção do suspeito seria durante um jogo, como agora sucedeu.