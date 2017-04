Pub

Ahmed Musa não foi acusado de nada. Agente diz que foi apenas uma discussão entre o atleta e a companheira

O futebolista nigeriano Ahmed Musa, avançado do Leicester, foi libertado sem acusação, depois de ter sido detido na quarta-feira por suspeita de violência doméstica, informou esta quinta-feira a polícia inglesa.

Musa, de 24 anos, foi interrogado pela polícia de Leicestershire, depois de ter sido detido na sua casa, perto da 01:00 hora de quarta-feira, por suspeita de ter agredido a mulher. O campeão inglês também já confirmou a detenção.

O avançado nigeriano, que foi contratado pelo Leicester por 16,6 milhões de euros, não tem sido opção nos últimos jogos do Leicester, tendo jogado apenas 14 minutos desde que Craig Shakespeare substituiu o italiano Claudio Ranieri no comando técnico das foxes.

De acordo com o The Guardian, o jogador ficou incomodado com a situação e pondera ações legais após a divulgação do acontecimento.

O seu agente, Tony Harris, diz que foi apenas uma discussão entre Musa e a suma mulher, Jamila, no dia do seu aniversário. "Foi um mero assunto doméstico", afirmou.