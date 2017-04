Pub

Marco Gonçalves, acusado de agredir o árbitro José Rodrigues, presente a juiz nesta altura.

Marco Gonçalves, o avançado do Canelas 2010, que no domingo agrediu o árbitro José Rodrigues, no encontro com o Rio Tinto, referente à Divisão de Elite da AF Porto, vai ser agora ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Gondomar.

Jogador de 35 anos chegou acompanhado do advogado para ser presente a juiz e conhecer a acusação e as medidas de coação.

O jogo terminou aos três minutos (!) e o juiz teve de ser assistido no hospital, tendo recebido alta pouco depois apesar do nariz partido. O clube já anunciou ter afastado o jogador, que defendeu não se lembrar de ter agredido o juiz. E a Federação Portuguesa de Futebol repudiou o incidente e prometeu fazer deste caso "um exemplo".

Quanto à APAF avisou que são já 43 os casos de agressões a árbitros este ano e que é preciso agir, porque senão "um dia morre um árbitro".