Lucas Hernández foi detido na madrugada desta sexta-feira após uma violenta discussão com a companheira

Lucas Hernández, jogador do Atlético de Madrid, foi detido esta madrugada depois de ter agredido a companheira, avança o El Mundo.

Segundo o jornal, o futebolista terá chegado a casa embriagado e envolveu-se numa forte discussão com a vítima, que ainda não apresentou queixa às autoridades. Hernández, de 20 anos, está neste momento sob custódia das autoridades na esquadra de Las Rozas, nos arredores de Madrid.

O El País acrescenta que a companheira do futebolista teve de receber tratamento hospitalar, mas que não se encontra em estado grave.

Lucas Hernández é filho do futebolista francês Jean François Hernández francês e irmão do também jogador Theo Hernández. Nasceu em Marselha, internacionalizou-se nos sub-19 e foi lançado no Atlético pela mão do técnico Simeone.