Ryan Mason chocou com Gary Cahill e sofreu uma fratura craniana e um derrame cerebral

O futebolista inglês Ryan Mason, do Hull City, está a lutar pela vida depois de ter sofrido um choque contra Gary Cahill no jogo com o Chelsea, na 22.ª jornada da Liga inglesa.

O jogo esteve interrompido nove minutos para ser prestada assistência ao médio, que foi encaminhado para o hospital de St. Mary e, segundo o jornal Mirror, vai ser "submetido a uma intervenção cirúrgica, depois de os exames realizados terem detetado uma fratura craniana e um derrame cerebral".

O mesmo jornal escreve que Mason "está a lutar pela vida". Cahill também foi assistido no relvado, mas no seu caso o embate não terá deixado mazelas.

O Hull City, treinado por Marco Silva, informou que "Ryan Mason foi levado para o hospital após sofrer uma lesão na cabeça", mas ainda não deu mais pormenores sobre a situação do futebolista.