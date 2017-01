Pub

Sorteio ditou que o português jogue com um homem da casa

O tenista português João Sousa, que esta sexta-feira se qualificou para a final do torneio neozelandês de Auckland, vai defrontar o australiano Jordan Thompson na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

O sorteio para o quadro principal do 'major' australiano colocou o número um português, 44.º do 'ranking' mundial, frente ao 75.º da hierarquia, um adversário que João Sousa defrontou precisamente na ronda inaugural da edição de 2015 deste torneio. Na altura, João Sousa venceu Jordan Thompson em três 'sets', pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-5) e 6-4.

O outro português presente no quadro principal, Gastão Elias, 81.º do 'ranking', vai assinalar a estreia absoluta no quadro principal do Open da Austrália com outro australiano, Nick Kyrgios, 14.º da classificação mundial.

Gastão Elias, que nas duas últimas edições desta prova foi eliminado logo à primeira na fase de qualificação, vai defrontar pela primeira vez Nick Kyrgios, o vice-campeão do Estoril Open de 2015.

O sorteio de hoje colocou o número um mundial, o britânico Andy Murray frente ao ucraniano Illya Marchenko, 93.º da classificação do ATP, enquanto o campeão em título, o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, vai estrear-se nesta edição com o espanhol Fernando Verdasco, 40.º da hierarquia.

Em femininos, a alemã Angelique Kerber, líder do 'ranking' e vencedora do último Open da Austrália, defronta na primeira ronda a ucraniana Lesia Tsurenko, 61.ª do circuito.