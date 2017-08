João Sousa triste por derrota na final do torneio de Kitzbuhel

Pub

O tenista português João Sousa mostrou-se hoje triste por ter perdido a final do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, embora revele estar contente com o nível exibido ao longo da semana.

"Infelizmente hoje não consegui vencer. Obviamente estou triste com esta derrota, depois de uma semana muito intensa. Obviamente estou contente com a semana, mas triste como acabou, pois gostava de ter levado o título para casa", assumiu, em declarações à sua assessoria.

Na sua nona final, João Sousa, 62.º do mundo, perdeu frente ao alemão Philipp Kohlschreiber, 47.º, por 6-3, 6-4, em uma hora e 22 minutos.

"Em relação ao encontro, tive oportunidades tanto no primeiro como no segundo 'set'. Estive nos dois 'sets' por cima, com 'break', mas não consegui manter esse nível exigido para uma final. Daí ele ter vencido o encontro", assumiu.

João Sousa garantiu que agora vai descansar, após "três semanas de terra batida intensas", para preparar temporada de piso rápido no Estados Unidos.