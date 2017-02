Pub

Português é o 39.º do ranking, que tem pela primeira vez o belga David Goffin entre os dez primeiros

O tenista português João Sousa subiu dois lugares na classificação mundial ATP e ocupa agora o 39.º posto, numa tabela em que o belga David Goffin, finalista em Roterdão, integra pela primeira vez o 'top 10'.

João Sousa, que tem como melhor posição na hierarquia a 28.ª, alcançada a 16 de maio de 2016, chegou na última semana aos quartos de final do torneio de Buenos Aires, nos quais foi eliminado pelo japonês Kei Nishikori, por 6-1 e 6-4.

Em relação a outros portugueses no 'ranking', Gastão Elias caiu sete posições, para 86.º, enquanto Pedro Sousa situa-se no 191.º posto, João Domingues no 300.º e Frederico Ferreira Silva no 375.º.

No plano internacional, a semana é marcada pela estreia de Goffin entre os 10 mais bem classificados, numa tabela que continua a ser liderada pelo escocês Andy Murray e na qual Jo-Wilfried Tsonga, vencedor em Roterdão, subiu ao 11.º lugar.

Em femininos, o grande destaque é a progressão de três posições da dinamarquesa Caroline Wozniacki, finalista em Doha, que passou a ser 15.ª classificada, num 'ranking' WTA em que Serena Williams continua a reinar destacadamente.

A checa Karolina Pliskova, vencedora do torneio do Qatar, mantém a terceira posição, atrás da alemã Angelique Kerber.

Michelle Larcher de Brito continua a ser a portuguesa mais bem colocada, no 240.º posto, duas posições acima da anterior atualização e bem à frente de Inês Murta, 550.º.