Pub

Gastão Elias, o número dois português, caiu sete posições, ocupando o 97.º posto

O português João Sousa subiu esta segunda-feira uma posição, para o 36.º lugar do 'ranking' mundial de ténis, que continua a ser liderado pelo britânico Andy Murray.

No topo da hierarquia, encabeçada por Murray, seguido do sérvio Novak Djokovic e pelos suíços Stan Wawrinka e Roger Federer, registou-se apenas a subida do australiano Nick Kyrgios à 15.ª posição, por troca com o norte-americano Jack Sock.

João Sousa ascendeu um lugar, beneficiando da 'queda' do espanhol Feliciano Lopez, do 36.º para o 40.º posto.

Gastão Elias, o número dois português, 'caiu' sete posições, ocupando o 97.º posto, enquanto Pedro Sousa desceu quatro lugares, para o 213.º.

Mais abaixo, realce para as melhores classificações de sempre de João Domingues (270.º) e Gonçalo Oliveira (398.º).

Na hierarquia feminina, liderada pela alemã Angelique Kerber, à frente da norte-americana Serena Williams e da checa Karolina Pliskova, a única alteração no 'top 10' foi protagonizada pela norte-americana Madison Keys, que subiu ao 10.º lugar, por troca com Venus Williams, agora 12.ª.

Entre as portuguesas, Michelle Larcher de Brito é a mais bem cotada, no 236.º lugar, três posições abaixo da última atualização, com larga vantagem sobre Inês Murta (573.ª) e Maria João Koehler (758.ª).