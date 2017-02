Pub

Tenista português eliminado no torneio de Buenos Aires

O português João Sousa reconheceu ao japonês Kei Nishikori o mérito pela vitória nos quartos de final do torneio de ténis de Buenos Aires, ao impor um jogo agressivo e acutilante.

"Infelizmente o encontro não correu da melhor maneira, mas penso que foi mais mérito do meu adversário, que fez um bom encontro. Não consegui jogar de forma tão agressiva como gostaria, acabou por ser ele a jogar de forma mais acutilante e a mandar no jogo, sem me deixar jogar como gosto", afirmou o tenista vimaranense, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Sousa, número 41 do 'ranking' mundial e sexto cabeça de série em Buenos Aires, foi derrotado pelo primeiro cabeça de série do torneio e atual quinto na hierarquia mundial, por 6-1 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Após o torneio argentino, o número um português vai disputar, a partir de segunda-feira, o torneio do Rio de Janeiro, no Brasil.