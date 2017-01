Pub

O tenista português João Sousa, 44.º do 'ranking' mundial, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do torneio de Auckland, Nova Zelândia, ao vencer o holandês Robin Haase, 58.º do circuito, por 6-3 e 6-2, em 57 minutos.

"Fiz um excelente encontro. Sabia que [Haase] era um jogador que gosta de dominar os encontros. Tinha de ser muito agressivo para mudar esse aspeto. Consegui fazê-lo na perfeição, ser acutilante durante todo o encontro", comentou João Sousa, citado pela sua assessoria de imprensa.

Esta foi ser a quarta vez que os dois jogadores se cruzaram, a terceira em torneios do circuito principal. Com esta vitória, João Sousa empatou os frente a frente com Haase.

Nas meias-finais, João Sousa defrontará o norte-americano Jack Sock, 23.º do 'ranking' mundial e quarto cabeça de série em Auckland.

Ainda antes de Jack Sock ter afastado o francês Jeremy Chardy, 71.º do circuito, João Sousa antecipou um confronto das meias-finais "muito exigente".

"Independentemente do meu adversário, vai ser um encontro muito exigente. São dois grandes jogadores. Agora, é descansar bem para poder estar a cem por cento amanhã [sexta-feira] e dar tudo para vencer", concluiu o jogador português.

No único encontro que João Sousa e Jack Sock disputaram no circuito, na segunda ronda da edição de 2016 do Masters 1000 de Madrid, venceu o português, por 6-1, 6-7 (3-7) e 6-2.