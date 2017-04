Pub

O tenista português João Sousa, 15.º cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do torneio de Barcelona, ao perder com o argentino Horacio Zeballos, por 7-6 (7-3), 7-5.

João Sousa, 37.º do mundo, foi surpreendido pelo argentino, 84.º, em uma hora e 46 minutos, naquele que foi o segundo encontro entre ambos e o primeiro ganho por Zeballos.

No primeiro 'set' muito equilibrado, o vimaranense permitiu uma quebra de serviço no 11.º jogo (6-5), mas respondeu logo de seguida, levando o parcial para o 'tie-break', no qual o argentino se mostrou mais forte.

No segundo parcial, ambos os tenistas seguraram o seu serviço até ao 12.º jogo, no qual João Sousa, depois de salvar três pontos de encontro, acabou por ceder o seu jogo de serviço e ser eliminado.

Na terceira ronda, Zeballos vai defrontar o francês Benoir Paire, 17.º cabeça de série.