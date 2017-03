Pub

O vimaranense foi derrotado no sábado pelo 33.º da hierarquia por 6-4, 6-3, em uma hora e 16 minutos.

O tenista português João Sousa, 37.º do 'ranking' mundial, assumiu que não fez um bom encontro frente ao alemão Mischa Zverev na segunda ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

"Infelizmente hoje as coisas não correram bem. Foi um encontro em que não joguei a um bom nível. Acho que ele foi muito fiel ao seu estilo de jogo, de serviço/rede, a pressionar muito o adversário, tanto no serviço como na resposta, e não me deixou fazer o meu estilo de jogo. Também não o consegui fazer mesmo quando tive algumas oportunidades. Dispus de algumas oportunidades para quebrar o serviço no segundo 'set', infelizmente não o consegui", referiu João Sousa.

Dando os parabéns ao seu adversário, João Sousa disse que agora vai já começar a preparar o torneio de Miami, que é igualmente da categoria Masters1000 e se disputa de 22 de março a 02 de abril.

Na terceira ronda, Mischa Zverev vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, oitavo cabeça de série do torneio, atual nono do 'ranking'.