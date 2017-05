Pub

Tenista português cai novamente na estreia do torneio português. Desta vez foi eliminado pelo norte-americano Bjorn Fratangelo por 6-3 e 6-4. Em 2015 e 2016 também não passou do primeiro jogo.

João Sousa voltou a não resistir ao primeiro jogo do Estoril Open. Pelo terceiro ano seguido o número 1 nacional não passou da estreia. Sousa ainda salvou vários match points, mas cai perante o qualifier Bjorn Fratangelo, por 6-3, e 6-4.

O jogo desta terça-feira entre o português e o americano voltou a provar que o ranking não ganha jogos e por isso o número 133 da lista mundial levou a melhor sobre o n.º33. Foi provavelmente a pior derrota do português num torneio ATP.

Nervoso de início ao fim, o tenista de Guimarães voltou a mostrar que a pressão de jogar e mostrar serviço em casa pesa. Sousa perdeu o primeiro set por 6-3 3 o segundo por 6-4, depois de salvar alguns match points, e disse adeus a mais um Estoril Open.

João Sousa é assim o primeiro português a cair no quadro principal do Estoril Open, prova em que continuam Gastão Elias, João Domingues e Frederico Silva, todos já nos oitavos de final. Pedro Sousa ainda joga esta terça-feira, com Paul-Henri Mathieu.