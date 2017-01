Pub

Jordan Thompson 'desforrou-se' da derrota de há dois anos com um triunfo por cinco 'sets'.

O tenista português João Sousa, 37.º do 'ranking' mundial foi hoje eliminado pelo australiano Jordan Thompson, 76.º do circuito, na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

No segundo confronto entre os dois jogadores no 'major' australiano, depois de se terem defrontado, também na ronda inaugural, na edição de 2015, Thompson 'desforrou-se' da derrota de há dois anos com um triunfo por cinco 'sets'.

Depois de ter perdido os dois primeiros parciais para o número um português, Thompson deu a volta ao resultado e passou para a segunda ronda com um triunfo por 6-7 (2-7), 4-6, 6-3, 6-2 e 6-1, após uma 'maratona' de três horas e 21 minutos.

Esta foi a sétima vez que João Sousa esteve nos 'courts' de Melbourne, a quinta no quadro principal. Neste percurso, foi a segunda vez que 'travou' logo na primeira eliminatória.

Com este desaire, o quadro de singulares masculinos ficou sem portugueses, já que Gastão Elias, 77.º do circuito, foi afastado na segunda-feira, primeiro dia do Open da Austrália, pelo australiano Nick Kyrgios, 13.º da hierarquia.

Jordan Thompson apurou-se pela primeira vez na carreira para a segunda eliminatória do Open da Austrália, ele que já tinha tentando, em outras três oportunidades, sem sucesso, vencer um encontro do quadro principal.

Na segunda ronda, Jordan Thompson vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, oitavo do 'ranking' mundial.

Serena Williams vence Belinda Bencic

EPA/MADE NAGI Facebook

Twitter

A tenista norte-americana Serena Williams, número dois mundial, venceu hoje a suíça Belinda Bencic, no Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' da temporada.

Seis vezes vencedora do torneio, derrotada na final de 2016 pela alemã Angelique Kerber, Serena Williams 'bateu' a suíça de 19 anos, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, ao fim de 79 minutos.

Na segunda ronda, Serena Williams vai enfrentar a veterana checa Lucie Safarova, que derrotou a belga Yanina Wickmayer, por 3-6, 7-6 (7) e 6-1.

Neste momento, a norte-americana conta com 22 títulos do 'Grand Slam', partilhando o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.