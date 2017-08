Pub

O tenista português qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao derrotar o britânico

O número um português, que hoje desceu três lugares no ranking mundial, para 54.º, impôs-se por 6-3, 2-6 e 6-3, precisando de uma hora e 36 minutos para bater o 45.º jogador da hierarquia ATP.

O vimaranense, recém-finalista do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, e que entrou no quadro principal de Cincinnati via qualifying, vai defrontar na segunda eliminatória o vencedor do encontro entre o norte-americano Jack Sock e o japonês Yuichi Sugita, que só jogam na terça-feira.

Sousa, de 28 anos, não ganhava um encontro num torneio Masters 1000 desde abril, em Monte Carlo, onde chegou à segunda ronda. Depois disso, foi afastado logo de entrada em Madrid e em Roma.