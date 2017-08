Pub

O tenista português João Sousa qualificou-se hoje para a final do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, ao vencer o austríaco Sebastian Ofner, que recebeu um convite.

Para atingir a nona final da carreira e a segunda da temporada, João Sousa, 62.º do mundo, bateu Ofner, 157.º, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em uma hora e 59 minutos.

Num encontro muito equilibrado, os dois tenistas seguraram quase sempre os seus jogos de serviço, sendo que no primeiro 'set' ambos tiveram apenas duas oportunidades de quebrar o saque do adversário.

Os únicos 'breaks' do encontro aconteceram no início do segundo parcial, com João Sousa a quebrar o serviço do adversário logo no primeiro jogo, mas permitiu que o adversário respondesse logo de seguida.

Depois de três encontros decididos à melhor de três 'sets', o vimaranense conseguiu pela primeira em Kitzbuhel vencer em apenas dois parciais.

Sousa, que vai tentar o terceiro título da carreira, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015), vai defrontar o alemão Philipp Kohlschreiber, que afastou o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de série.

Este será o quarto encontro entre Sousa e Kohlschreiber, atual 47.º do mundo e que já foi 16.º, com o português a levar vantagem de duas vitórias contra uma do alemão, que procura o seu oitavo título ATP.