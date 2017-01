Pub

Vimaranense irá agora medir forças com o holandês Robin Haase

O tenista português João Sousa, 44.º do ranking, garantiu esta quarta-feira o apuramento para os quartos de final do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, depois de ter derrotado o britânico Brydan Klein em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Agora o vimaranense, que nunca tinha passado sequer aos oitavos de final deste torneio, irá ter pela frente o holandês Robin Haase, actual número 58 do ranking ATP.