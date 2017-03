Pub

O tenista português João Sousa, qualificou-se para as meias-finais do torneio de São Paulo, Brasil, ao vencer Federico Delbonis.

O tenista português João Sousa, 37º do 'ranking' mundial, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de São Paulo, Brasil.

Nos quartos de final, o número um português, quarto cabeça de série no torneio paulista, venceu o argentino Federico Delbonis, 54º da hierarquia, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora.

Com este triunfo, João Sousa desequilibrou a seu favor as contas dos frente a frente com Delbonis, sétimo mais cotado em São Paulo, vencendo pela terceira vez, num total de cinco confrontos.

Nas meias-finais, no sábado, João Sousa defrontará o vencedor do encontro entre o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 24º do circuito e segundo favorito na prova brasileira, e o argentino Guido Pella, número 166 do mundo.