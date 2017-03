Pub

Árbitro de Braga esteve na última derrota das águias no campeonato

O árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, foi nomeado pelo Conselho de arbitragem para o jogo entre Paços de Ferreira e Benfica, no sábado (20:30), da 26.ª jornada da I Liga.

João Pinheiro foi o árbitro que esteve na última derrota das 'águias' no campeonato, na visita a Setúbal (1-0), em encontro da 19.ª ronda, a 30 de janeiro. Antes disso, apitou o Benfica na primeira jornada, na vitória em Tondela (2-0).

Nas nomeações, esta quinta-feira conhecidas, destaque também para a escolha de Manuel Oliveira, da Associação do Porto, para a receção dos 'dragões' ao Vitória de Setúbal, em jogo que se realizará no domingo (18:00).

Manuel Oliveira esteve já no triunfo do FC Porto no Estoril (2-1) e no empate da equipa de Nuno Espírito Santo na visita ao Belenenses (0-0), a 26 de novembro.

O CA da FPF indicou ainda Jorge Ferreira para o jogo entre Sporting e Nacional, no sábado, no Estádio de Alvalade (18:15).

A I Liga de futebol é liderada pelo Benfica, com 63 pontos, seguido pelo FC Porto, com 62, enquanto o Sporting é terceiro classificado, com 51.



Árbitros nomeados para a 26.ª jornada:



- Sexta-feira, 17 mar:

Estoril-Praia - Boavista, Nuno Almeida (Algarve).



- Sábado, 18 mar:

Belenenses - Sporting de Braga, Luís Godinho (Évora).

Moreirense - Tondela, Artur Soares Dias (Porto).

Sporting - Nacional, Jorge Ferreira (Braga).

Paços de Ferreira - Benfica, João Pinheiro (Braga).



- Domingo, 19 mar:

Marítimo - Arouca, Tiago Antunes (Coimbra).

Feirense - Desportivo de Chaves, Gonçalo Martins (Vila Real).

FC Porto - Vitória de Setúbal, Manuel Oliveira (Porto).

Vitória de Guimarães - Rio Ave, Vasco Santos (Porto).