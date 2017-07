Pub

Atleta do Benfica conseguiu o melhor resultado do dia para Portugal

O judoca português João Martinho conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -81kg no Open Europeu de Minsk, naquele que foi o melhor resultado de hoje dos atletas nacionais.

Na corrida às medalhas, João Martinho começou por derrotar o finlandês Klaus Verlin por 'waza-ari' e o ucraniano Eldar Panhani por 'ippon', antes de ceder no combate de acesso às meias-finais frente ao arménio Andranik Chaparyan por 'waza-ari'.

Na repescagem, João Martinho superiorizou-se ao cazaque Bekzhan Abdualiyev por 'waza-ari', enquanto na luta pela medalha de bronze derrotou o georgiano Tamazi Kirakozashvili por 'ippon'.

Também em -81kg, Diogo Lima começou por derrotar o lituano Tigran Galstian por 'ippon', o moldavo Nicon Zaborosciuc por 'waza-ari' e o ucraniano Aleksandr Cherkai por 'ippon', mas perdeu no combate de acesso às meias-finais com o georgiano Tamazi Kirakozashvili por 'waza-ari' e na repescagem frente a Vladimir Zoloev, do Quirguistão, por 'ippon', fechando a prova no sétimo lugar.

Os restantes judocas em ação hoje, Yahima Ramirez (-78kg) e Célio Dias (-100kg) cairam nas primeiras rondas, enquanto Jorge Fonseca (-100kg) ainda venceu um combate, mas caiu logo de seguida.

Além do bronze de hoje de João Martinho, o judo português conquistou duas medalhas de ouro através de Telma Monteiro (-57kg) e de Maria Siderot (-48kg) e outra de bronze por Joana Diogo (-48k), todas no sábado.