O novo treinador do Nacional da Madeira que foi esta quarta-feira apresentado disse que acredita que a equipa ainda tem possibilidades de assegurar a manutenção na I Liga

O novo treinador do lanterna-vermelha Nacional, João de Deus, disse esta quarta-feira acreditar na "recuperação da equipa", de forma a assegurar a manutenção na I Liga portuguesa de futebol.

O substituto do sérvio Predrag Jokanovic orientou na manhã desta quarta-feira primeira sessão de trabalho e, depois, foi apresentado oficialmente, revelando otimismo relativamente ao futuro da equipa, que ocupa o 18.º e último lugar da tabela, com 17 pontos somados em 26 jornadas.

"As nossas ambições passam por tirar a equipa da posição em que se encontra. Essa é a nossa meta", declarou o novo líder técnico dos 'alvinegros', em conferência de imprensa.

Instado a pronunciar-se sobre o facto de ter aceite um desafio muito difícil de concretizar, João de Deus foi enfático na resposta.

"O que me fez aceitar o convite, foi a convicção de que existe capacidade da minha parte e dos jogadores para conseguirmos esse propósito. Sabemos que a tarefa não será fácil, mas acreditamos que atingiremos a nossa meta", explicou.

Lembrando o seu passado, o novo 'timoneiro' do emblema da Choupana diz ter tido já "alguns desafios complicados", mas deixou para mais tarde uma resposta sobre este seu novo ciclo profissional.

"Primeiro, terei que tomar pulso à situação, sabendo que não terei muito tempo para avaliações, mas creio que em dois dias poderei ter uma noção mais concreta. Sei que tenho que trabalhar em contrarrelógio, porque o tempo não é muito, mas o passado da equipa não interessa, uma vez que estamos a viver o presente e a delinear o que queremos para o futuro", frisou.

Para João de Deus, o importante "é pensar nos três pontos em cada jogo, sabendo que no campeonato português quem soma 30 pontos não desce de divisão".

Conhecedor do futebol português, João de Deus defende que os treinadores lusos "são todos bons, por isso os jogos decidem-se, normalmente, nos detalhes, tornando a tarefa dos adversários muito complicada".

"No entanto, acreditamos ser possível inverter a situação do Nacional, que é um clube organizado, que tem bons profissionais e boas infraestruturas", reconheceu.

Apesar de ter encetado hoje uma primeira auscultação, com uma conversa mantida com o 'capitão' Rui Correia, o novo treinador nacionalista tem como pretensão fazer o seu "próprio diagnóstico".

"Vou dialogar com todos, tomar o pulso à situação e enveredar por uma linha de orientação", disse, perspetivando estar tudo a posto antes do próximo jogo, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio da Madeira.

Aos sócios, prometeu "trabalho e dedicação", mostrando-se consciente de que os resultados desportivos "são o barómetro de avaliação" dos treinadores perante a massa associativa, que elogiou, pelo facto de "assistir aos jogos e apoiar a equipa, mesmo quando esta não atravessa um bom momento".

O novo técnico do Nacional terá em João Pinho o seu adjunto principal e contará ainda com o madeirense João Abel Silva, que transita da anterior equipa técnica.