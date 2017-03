Pub

O Valência criticou o lateral português João Cancelo numa crónica publicada no site do clube, após a derrota frente ao Atlético de Madrid

A derrota por 3-0 do Valência frente ao Atlético de Madrid não desagradou apenas à direção do clube. O site oficial do Valência também não foi nada meigo com os jogadores, numa crónica em que o português João Cancelo também foi visado.

A crónica começa por apelidar a exibição do Valência como de "nula intensidade e competitividade, de graves erros defensivos, pouco ambição ofensiva e clara superioridade do Atlético do princípio ao fim", passando depois a individualizar os jogadores do clube.

"Voro [treinador] não viu bem. Pelo contrário. Apostou em Santi Mina e Bakkali por Enzo Pérez e Munir. Foi uma alteração ofensiva, mas os erros continuaram: primeiro Bakkali e depois Cancelo, que se empenharam em ser avançados do Atlético, mas Gameiro e Griezmann não estiveram inspirados. Se não fosse, o resultado teria sido escandaloso. O Valência não só não reagiu, como nem sequer estava em Madrid"