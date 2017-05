Pub

O antigo guarda-redes de futsal do Sporting mostrou-se surpreendido com a demissão do vice-presidente para as modalidades dos 'leões', Vicente Moura, suspeitando que "alguma coisa pode ter acontecido"

"A notícia surpreende-nos a todos numa contingência pós-eleitoral com 87% dos votos, em que o vice-presidente está neste momento a sair. Acho que pode ter acontecido alguma coisa, mas não me cabe a mim comentar essa situação, nem entender os porquês", afirmou o ex-guardião à margem da iniciativa 'As carreiras duais no desporto e no futebol português', promovida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), que decorreu em Lisboa.

João Benedito elogiou e recordou os momentos vividos com o até agora responsável pelas modalidades dos 'leões': "Tenho um carinho muito especial pelo Vicente Moura. Trabalhei com ele no Sporting durante um curto período e acompanhei-o enquanto ele foi presidente do Comité Olímpico de Portugal. É uma pessoa ligada ao desporto e que sabe de desporto."

Apesar da saída inesperada de Vicente Moura, Benedito sublinhou que os 'leões' "precisam de estabilidade e devem seguir em frente, independentemente de quem saia" do clube.

Vicente Moura, que numa primeira passagem pelo Sporting desempenhou o cargo de coordenador da iniciação desportiva e da manutenção desportiva em várias modalidades, foi presidente do Comité Olímpico de Portugal de 1990 a 1993 e entre 1997 e 2013.