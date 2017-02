Pub

Sérgio Boris substituído no comando técnico, após uma série de nove jogos sem vencer

João Barbosa foi hoje apresentado como o novo treinador do Cova da Piedade, equipa que se estreou esta temporada na II Liga de futebol, depois de ter conquistado o Campeonato de Portugal em 2015/16.

O técnico, que treinou o Oriental durante quatro épocas (entre 2012 e 2016), rende na equipa de Almada Sérgio Boris, vítima de uma série de nove jogos consecutivos sem vencer, ciclo em que registou três empates e seis derrotas, somente três pontos em 27 possíveis.

Sérgio Boris ainda orientou o Cova da Piedade no embate do passado sábado, referente à 26ª jornada, em que recebeu e empatou com o Penafiel, 1-1, deixando a equipa na 10.ª posição da II Liga.

Os responsáveis da SAD do clube decidiram na última sexta-feira rescindir contrato com Sérgio Boris, técnico de 40 anos e que terminou uma ligação de cinco temporadas com o Cova da Piedade, clube que fez evoluir dos campeonatos distritais até às competições profissionais.

"O João Barbosa é o novo treinador do Cova da Piedade. Trata-se de um técnico que mereceu a confiança da administração da SAD e que já vai orientar a equipa na quarta-feira contra o Santa Clara, na deslocação aos Açores. O vínculo com o João Barbosa é até ao final da próxima época", disse hoje em conferência de imprensa António Soares, diretor-geral da SAD do Cova da Piedade e ex-presidente do Belenenses.

Por seu turno, João Barbosa prometeu " tentar inverter este ciclo negativo no Cova da Piedade".

"Estes jogadores dão-me inteira confiança para sair desta situação. Tive outras propostas, mas decidi aceitar este convite, porque o Cova da Piedade apresentou-me um projeto ambicioso", afirmou João Barbosa, de 39 anos, que terá como adjuntos Ricardo Borges, Jorge Nabais e Marco Botelho.

António Soares não confirmou, entretanto, uma presumível saída do ponta de lança Ricardo Barros, o melhor marcador da equipa na II Liga, com cinco golos, para a formação sul-coreana do Gwangiu.

"O Ricardo Barros teve convites para sair, mas continua a ser jogador do Cova da Piedade e faz parte do plantel. Não foi utilizado nos últimos dois jogos por opção técnica", afiançou António Soares à agência Lusa.

Entretanto, o diretor-geral da SAD do clube de Almada também revelou que os próximos três jogos do Cova da Piedade serão alvo de transmissão televisiva na Sport TV, o que acontece pela primeira vez esta temporada.

Neste rol de diretos televisivos figuram os embates do próximo domingo, com a receção ao Portimonense (28ª jornada, 11:15), deslocação a Coimbra para defrontar a Académica (29ª jornada, 11:15) e receção ao Sporting B, referente à 30ª jornada, novamente às 11:15.