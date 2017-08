João Amaral diz que V. Setúbal tem "lição bem estudada" para surpreender Sporting

Pub

O avançado disse esta quarta-feira que o Vitória de Setúbal preparou o jogo de sexta-feira com o Sporting, a contar para a segunda jornada da I Liga portuguesa, com o objetivo de vencer

Em conferência de imprensa, o atacante do conjunto setubalense revela a ambição de triunfar no reduto dos 'leões', depois do empate (1-1) na jornada inaugural com o Moreirense.

"Estamos focados e vamos a Alvalade para tentar ganhar os três pontos. Temos a lição bem estudada. O mister deu-nos esses pormenores todos e temos trabalhado muito bem", referiu.

João Amaral recorda que na época anterior os sadinos também defrontaram um 'grande' (Benfica) na primeira partida do campeonato fora do Bonfim.

"O Sporting é um candidato ao título e esperamos muitas dificuldades. Já o ano passado tivemos de ir jogar à Luz na segunda jornada e conseguimos um bom resultado [1-1]. Vamos este ano tentar ganhar como fazemos em todos os campos", assumiu.

O avançado espera muitas dificuldades com o Sporting, clube que tem nas suas fileiras Gelson Martins e Bas Dost, que serão alvo de uma atenção especial.

"Claro que teremos atenção a eles, bem como a toda a equipa do Sporting. São fortíssimos e vão lutar pelo título durante a época toda. Vão querer estar fortes, vir para cima de nós e controlar-nos. Temos de tentar anular os pontos fortes e tentar explorar os pontos fracos que têm", frisou.

As relações tensas entre Vitória de Setúbal e Sporting (desde janeiro 2017, altura em que os sadinos afastaram os 'leões' da Taça da Liga) não terão influência nos 90 minutos, garante João Amaral.

"Estou apenas focado no que a equipa pode fazer sexta-feira. As relações entre os clubes não nos dizem respeito. Temos de trabalhar e tentar ganhar, isso é o importante", sublinhou.

À exceção do defesa Vasco Fernandes, que cumpre castigo após ser expulso na jornada inaugural, o treinador José Couceiro tem todo o plantel à disposição para Alvalade.

O Sporting recebe o Vitória de Setúbal pelas 20:30 horas de sexta-feira.