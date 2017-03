Pub

Antigo jogador do Benfica apresenta as suas apostas, quanto ao onze das águias e o resultado do clássico de sábado.

João Alves segue a velha máxima "em equipa que ganha não se mexe". Se todos estiverem nas melhores condições físicas - incluindo Lindelöf, Fejsa e Jonas, abalados por lesões nos últimos tempos -, o treinador, antigo futebolista do Benfica, aposta na estrutura habitual do técnico Rui Vitória, em 4x4x2, para defrontar o FC Porto, no clássico de sábado, da 27.ª jornada da I Liga. Contudo, opta por uma pequena nuance: o extremo argentino Franco Cervi na ala esquerda do ataque, em vez do sérvio Andrija Zivkovic, primeira opção dos benfiquistas nas últimas partidas.

"Acho que a opção deve ser pelo onze que teve melhores resultados até agora, se contar Fejsa e Jonas nas melhores condições físicas", justifica João Alves, que completou a formação no Benfica, nos início dos anos 70, e lá voltou nos tempos de 1978 a 1983 (excepto 1979/80, no Paris SG), conquistando dois títulos nacionais. Zivkovic, que foi titular nas últimas nove partidas para a I Liga, seria o preterido do antigo futebolista, celebrizado pela cognome luvas pretas: "Cervi é o que reúne mais condições para jogar na ala esquerda, na dupla função de ataque e defesa", aponta o técnico.

Quanto ao resultado, João Alves aposta na vitória do Benfica, por 2-1 - um resultado que deixaria os encarnados com quatro pontos de avanço, na frente da I Liga, e vantagem no confronto direto com os dragões. "Se ganharem, ficam com o título à vista", conclui o treinador. RUI MARQUES SIMÕES

Prognóstico: Benfica 2-1 FC Porto

Onze: Ederson; Nelson Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Fejsa; Salvio, Pizzi e Cervi; Jonas e Mitroglou