O extremo espanhol assinou esta terça-feira um contrato para as próximas quatro temporadas pelo Sevilha, regressando ao clube da Liga espanhola depois de quatro temporadas no Manchester City

"O Sevilha chegou a acordo com Jesus Navas, que assinou hoje um contrato para regressar ao clube nas próximas quatro épocas. O extremo, que jogou nas últimas quatro temporadas no Manchester City, regressa ao clube ao qual chegou com 15 anos", lê-se no sítio do emblema andaluz.

Jesus Navas, de 31 anos, estreou-se em novembro de 2003 na equipa principal do Sevilha, ao serviço do qual conquistou duas Taças UEFA, uma Supertaça Europeia, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha. Em Inglaterra, conquistou uma 'Premier League' e duas Taças da Liga.

Ao serviço da seleção espanhola, conquistou o Mundial2010 e o Euro2012.