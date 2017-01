Pub

Técnico português ainda não perdeu qualquer jogo desde fevereiro do ano passado

O treinador português Jesualdo Ferreira foi esta terça-feira eleito o melhor treinador da Stars League, a liga do Qatar.

O técnico de 70 anos foi reconhecido pelo excelente trabalho que está a fazer ao serviço do Al Saad, onde ainda não sabe o que é perder desde que assumiu o comando da equipa do Qatar em fevereiro de 2016, somando 16 vitórias e 7 empates, num total de 23 jogos sem perder.

"Recebo este prémio com alegria, por ser o reconhecimento do trabalho realizado num clube que está a significar muito para mim profissionalmente e onde me sinto muito bem", afirmou o técnico, em declarações proferidas pela assessoria de imprensa.