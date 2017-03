Pub

Em entrevista, o antigo treinador de FC Porto e Benfica perspetiva o clássico de sábado, um jogo onde "o equilíbrio é evidente" e o lado emocional pode assumir contornos decisivos.

Os clássicos trazem-lhe "boas recordações". Jesualdo Ferreira jogou onze entre Benfica e FC Porto, como treinador das águias (2001-02 e 2002-03) e dos dragões (de 2006-07 a 2009-10), dez deles para a I Liga, e poucos perdeu. Agora, em conversa telefónica com o DN desde o Qatar (onde treina o Al-Sadd), diz que Nuno Espírito Santo e Rui Vitória só têm "uma saída, ganhar" - mesmo que até considere que o emblema da águia jogará mais pressionado.

Benfica e FC Porto encontram-se a um ponto de distância, a oito jornadas do final da I Liga. Este clássico é mesmo decisivo para a atribuição do título nacional de futebol?

Ninguém consegue dizer se é decisivo ou não. Mas que é importante, é. É importante porque depois o Benfica tem de ir a Alvalade, enquanto o FC Porto termina o ciclo dos grandes. Por isso, julgo que até é mais importante para o Benfica. E creio que este ano os jogos entre os grandes serão muito importantes para o título, ao contrário do que aconteceu noutros [no passado recente].

Mesmo não sendo determinante (ainda faltará disputarem-se mais 21 pontos), este clássico pode marcar o tom para o resto do campeonato, até pelo efeito psicológico que pode ter na equipa que sair por baixo?

Não só por isso. Este jogo não pode ser observado da mesma forma que seria se qualquer das equipas tivesse ganho o último jogo ou se o Benfica não tivesse perdido os pontos que perdeu [com Boavista e Vitória de Setúbal] e que tinha como uma almofada muito favorável para os jogos que aí vinham. Isso já não existe neste momento. Existe um jogo que é muito importante para os dois e que, na minha opinião, será mais importante para o Benfica em função do calendário que tem a seguir.

Por outro lado, o FC Porto não terá mais pressão sobre os ombros, por estar em segundo lugar e ter de vencer ou, no mínimo, conseguir um empate com golos para não ficar em desvantagem no confronto direto...

Nenhum treinador vai preparar o jogo com esses argumentos, nem um nem outro.

Então, quais são os argumentos?

Os argumentos são muito fáceis. Para qualquer treinador, do FC Porto ou do Benfica, que jogue um clássico, nesta altura do campeonato, com as diferenças como estão, só há uma saída: ganhar. A perspetiva é jogar para ganhar. Não pode haver uma outra conversa ou uma motivação que não seja essa.

Qual das equipas chega ao clássico em melhores condições, físicas e psicológicas?

Não estou habilitado para dizer isso, porque os jogadores vêm das seleções, houve uma paragem grande, de 15 dias, e não conheço em pormenor a realidade de cada plantel.

Que fraquezas é que os treinadores do Benfica e do FC Porto, Rui Vitória e Nuno Espírito Santo, poderão tentar explorar nos adversários?

Não seria correto estar a fazer uma observação dessas. O equilíbrio entre as duas equipas é evidente. E, neste caso, julgo que ganhará o jogo quem for emocionalmente mais forte e, do ponto de vista estratégico, perceber os desequilíbrios que vai ter pela frente. Emocionalmente, será difícil para o FC Porto o ambiente que vai viver, porque está atrás e sabe que não pode perder pontos, porque a distância depois poderá ser irreversível. Mas, se conseguir estar estável e forte emocionalmente, o Benfica terá como problema a solidez do adversário que tem à frente. Creio que será a esse nível que as coisas se vão decidir.

Tendo isso em conta, como é que se trabalha emocionalmente os jogadores antes de um clássico como este?

Estes são os jogos mais fáceis de todos, que todos querem jogar e em que não é preciso mexer muito com o interior dos jogadores nem com os aspetos motivacionais. Tem muito que ver com a forma como se mexe com o emocional dos jogadores, mas isso são questões muito particulares dos treinadores das próprias equipas. Não há uma informação especial, de que se deva fazer isto ou aquilo. Mas, porque são jogos especiais, também têm de ter atuações especiais, quer da parte de quem treina quer da parte de quem joga.

Em campo, teremos duelos bastante interessantes, a começar nas balizas, com o choque de gerações entre Ederson e Casillas...

Este guarda-redes do Benfica tem-me surpreendido bastante, pela positiva. É realmente um miúdo notável, com níveis de concentração altíssimos durante o jogo todo (o que é um fator decisivo para um guarda-redes), contra a experiência e a maturidade do Iker Casillas. São dois jogadores diferentes mas qualquer deles serão mais soluções do que problemas.

Nas frentes de ataque há o confronto duplas goleadoras Jonas/Mitroglou e André Silva/Soares. É difícil apontar quem pode desequilibrar o clássico?

Mitroglou e Jonas têm mais experiência e mais rodagem entre eles, mais fio de jogo, do que o Soares e o André Silva. Aqui poderá - ou não - ser uma vantagem do Benfica. São dois jogadores que se completam e conhecem bastante bem, que já fizeram um campeonato juntos e foram campeões no ano passado; enquanto do outro lado está um miúdo que apareceu com uma qualidade acima da média (e que ainda por cima é português) e o Soares, que entrou no FC Porto numa fase muito boa, com um nível muito alto, mas se calhar até ele próprio está espantado pela forma como tudo aconteceu. Agora começa a vida difícil para ele: as exigências aumentaram, não pode estar muito tempo sem fazer golos, os adversários jogam de outra forma contra ele, a pressão exterior é maior... Como disse há pouco, há um equilíbrio muito grande e creio que será no lado emocional que se vai decidir. Neste jogos, quando as equipas são muito equilibradas, se conhecem e estudam muito bem, o que escapa a uns e é aproveitado por outros, como os lances de bola parada, pode ter uma influência grande.

São esses lances que os adeptos vão recordar daqui a alguns anos. Da sua parte, que participou em tanto clássico [dez para a I Liga, dois no Benfica, oito no FC Porto], quais são as melhores memórias que guarda?

Enquanto estive no FC Porto, falando do tempo mais próximo, perdi apenas uma vez com o Benfica nestes clássicos do campeonato, no Estádio da Luz. Ganhámos uma vez lá um jogo que acabou por ser decisivo para o título, com um golo do Ricardo Quaresma, em 2007-10. E apenas perdemos lá quando foi aquela cena do túnel, que ficou gravada para sempre na memória do FC Porto e dos seus jogadores, principalmente do Hulk. Foi um caso um bocado triste, que acabou por marcar o campeonato também e corresponder ao primeiro título do Benfica naquela altura (2009-10). Mas, de uma forma geral, os clássicos para mim, enquanto treinador do FC Porto, foram de boas recordações.

Houve algum que o marcasse particularmente?

São, como disse, jogos especiais, daqueles que não esquecemos nunca. Às vezes nem dos detalhes a gente se esquece. O último que fiz foi [também] o meu último jogo pelo FC Porto no Dragão: se o Benfica ganhasse esse jogo seria campeão no Dragão. Ganhámos por 3-1 num jogo notável da equipa do FC Porto, a jogar com dez a segunda parte toda. E eu fui expulso também, porque não gostei da atuação na altura do senhor Olegário Benquerença. São os tais pormenores que ficam dos grandes jogos, de que não nos esquecemos.

O que espera deste clássico?

Espero que face a estas guerras todas que existem no futebol português, que não vou acompanhando mas vou ouvindo, toda a gente vá para dentro do campo de forma positiva. Que seja um grande jogo de futebol e que, quando acabar, as pessoas saiam muito mais a bater palmas e a falarem do que o jogo deu do que daquelas observações que não beneficiam nada o futebol e os clubes. Nestas grandes partidas de futebol nós dizemos muitas vezes aos jogadores enjoy the game. É o que desejo, sinceramente: que todos se possam divertir com o jogo.