Pub

éssica Augusto conquistou o título feminino com a marca de 34.29 minutos

A atleta do Sporting Jessica Augusto confirmou o favoritismo e sagrou-se hoje campeã nacional em corta-mato, numa prova realizada em Mira, distrito de Coimbra.

Jessica Augusto conquistou o título feminino com a marca de 34.29 minutos, conseguindo uma margem de mais de 30 segundos para a segunda classificada, Salomé Rocha.

Salomé Rocha, atleta sem clube, começou por liderar a prova, mas a partir da segunda volta Jessica Augusto passou a estar na frente da corrida, sempre com grande vantagem para a segunda classificada.

A atleta do Sporting foi campeã por três vezes, até deixar de apostar no 'cross', há sete anos.

A prova foi marcada pela ausência de Dulce Félix, do Benfica, que esteve sempre no pódio nos últimos anos.

O campeonato nacional também significou o regresso de Sara Moreira, que não competia desde a maratona dos Jogos Olímpicos Rio2016 e que acabou por abandonar a corrida a meio da competição, sem acusar qualquer tipo de lesão.

Coletivamente, o Sporting acabou por dominar a prova, alcançando o primeiro lugar do pódio, com 13 pontos, ficando em segundo o Recreio de Águeda, com 67 pontos, e, em terceiro, o Senhora do Desterro, com 78 pontos.

Classificação:

1. Jessica Augusto (Sporting), 34.29 minutos.

2. Salomé Rocha (sem clube), 35.11.

3. Daniela Cunha (Sporting), 36.08.

4. Ana Mafalda Ferreira (Sporting), 36.18.

5. Marta Martins (Senhora do Desterro), 36.27.

6. Emilia Pisoeiro (Clube Emilia Pisoeiro), 36.29.

7. Solange Jesus (Sporting), 36.41.

8. Carla Martinho (Águeda), 36.58.