Em caso de triunfo sobre o PSG será o primeiro troféu ganho pelos portugueses (Bernardo Silva e Moutinho incluídos) do Mónaco. Guedes entre os convocados dos parisienses

Há três anos no Mónaco, Leonardo Jardim tem esta noite (20.00, Sport TV3) a oportunidade de ganhar o primeiro troféu como treinador dos monegascos - a Taça da Liga francesa -, naquela que será a primeira de "quatro finais" da temporada, dado que há outras competições ainda pela frente.

Na liderança do campeonato, com mais três pontos do que o PSG, o adversário desta noite, e ainda nos quartos-de-final da Taça de França e da Liga dos Campeões, esta tem sido uma época perfeita para Leonardo Jardim - e também para os portugueses João Moutinho e Bernardo Silva. Para que a perfeição seja alcançada a 100%, contudo, faltam os títulos, que fogem ao Mónaco há três anos.

Se olharmos ao histórico recente, as coisas até têm sorrido a Leonardo Jardim no que aos duelos com o PSG dizem respeito. Nos últimos três confrontos venceram dois e empataram o último. E a derradeira derrota com os parisienses data já de agosto de 2015.

Um bom presságio para o treinador português, atualmente bastante cobiçado pela excelente temporada ao serviço do Mónaco. Mas Leonardo Jardim olha para este embate com muita cautela e diz mesmo que não há favoritos na final da Taça da Liga.

"Uma final é sempre equilibrada, sobretudo entre duas equipas como o PSG e o Mónaco, onde não há favoritos. Eles têm a experiência, pois venceram as últimas três finais, também tiveram menos jogadores envolvidos nos jogos das seleções, mas nem isso retira a nossa confiança. Temos de ter muitas cautelas, mas está tudo preparado. Os jogadores sabem o que têm de fazer, não queremos colocar pressão neles, por isso irão ser umas horas muito tranquilas até ao jogo", começou por dizer o técnico, que não esconde a ilusão de vencer todos os troféus que ainda pode ganhar esta temporada.

"O clube não ganha nada desde 2003 e agora temos um mês e meio para ganhar algumas coisas, felizmente, com pouco tempo para o final da temporada, ainda estamos em todas as frentes. O reconhecimento do nosso futebol é global e isso dá-nos maior confiança para o que resta da temporada. Amanhã [hoje] será a primeira de quatro finais até fim da época", atirou o técnico, que não acredita que o vencedor desta noite ganhe mais confiança na luta pelo título nacional. "Não, cada competição tem a sua história, não dará mais ou retirará confiança", salientou.

João Moutinho, médio do Mónaco, também fez o lançamento da partida desta noite. E o português acredita no triunfo dos monegascos. "O PSG vai entrar em campo para vencer, todos sabemos, mas nós temos uma mistura de experiência e juventude, com Mbappé ou Bernardo Silva, que nos dão muita confiança. Temos funcionado muito bem esta época espero que isso continue assim amanhã [hoje], pois tenho a certeza que isso nos dará a vitória", confidenciou o internacional português.

Emery quer mandar no jogo

Para Unai Emery, treinador do PSG, o jogo contra o Mónaco é o "início do sprint" para o que resta da temporada. Depois de eliminados da Champions pelo Barcelona [venceram em casa por 4-0, mas perderam em Camp Nou por 6-1], resta aos parisienses a final desta noite e a reconquista do campeonato. O técnico espanhol diz-se confiante, até porque o emblema da capital francesa venceu esta competição nas derradeiras três edições.

"Para mim, esta é a primeira final pelo PSG e tal como os nossos adeptos também eu quero ganhar troféus. A equipa está pronta para este jogo. Todos nós pensamos que é um bom desafio jogar contra o Mónaco e estamos muito motivados para esta final e também para o que resta da temporada. Sábado [hoje] será o início do sprint final", disse o treinador, abordando os dois jogos com o Mónaco na presente temporada [derrota por 3-1 e empate 1-1 em Paris].

"Nos jogos contra o Mónaco não jogámos como queríamos. Frente a esta equipa temos de ser sempre protagonistas desde o início. Eles são uma equipa completa e é por isso que temos de assumir o jogo, caso contrário será muito difícil dominarmos", salientou o treinador espanhol. O internacional português Gonçalo Guedes, que não foi utilizado nos últimos dois jogos do PSG, está entre os convocados para o jogo desta noite.