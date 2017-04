Pub

Portugueses em destaque nas nomeações aos prémios da Liga francesa de futebol

Bernardo Silva, jogador formado no Benfica e peça nuclear no Mónaco, é candidato a melhor futebolista da 'Ligue 1'.

Cobiçado pelo Manchester United, que segundo a imprensa francesa estará disposto a pagar 50 milhões de euros por ele, o jogador, de 22 anos, que chegou ao Mónaco há três épocas, concorre com nomes como Edison Cavani e Marco Verratti (Paris Saint-Germain) e Lacazette (Lyon).

Na lista de prémios do futebol francês, cujos vencedores serão conhecidos a 15 de maio, está também Leonardo Jardim, com o técnico português a concorrer com Unai Emery (PSG), Lucie Favre (Nice) e Jocelyn Gourvennec (Bordéus).

Para melhor guarda-redes, o português Anthony Lopes, do Lyon, é um dos candidatos, numa categoria em que tem como adversários Subasic (Mónaco), Kevin Trapp (PSG) e Baptiste Reynet (Dijon).

Quanto a Bernardo Silva, o médio ofensivo fez esta época 51 jogos e marcou nove golos, numa campanha em que a equipa é líder do campeonato francês, com os mesmos pontos do Paris Saint-Germain e menos um jogo disputado, e é semifinalista da Liga dos Campeões.

Os monegascos são grandes candidatos na Liga francesa, que não vencem desde 2000, e nas meias-finais da 'Champions', competição em que foram finalistas vencidos em 2004, frente ao FC Porto, irão defrontar os italianos da Juventus.

Toda a equipa do Principado tem estado em grande plano, com Bernardo Silva a destacar-se junto de nomes com Falcao, Fabinho, Subasic, candidato a melhor guarda-redes, ou Mbappe e Lemar, estes dois últimos candidatos a melhor jogador jovem.