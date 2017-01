Pub

Título de grande campeão de sumo tem sido dominado por atletas estrangeiros desde 1998

Pela primeira vez em 19 anos, o título máximo de sumo é atribuído a um atleta japonês. Kisenosato tornou-se yokozuna, grande campeão de sumo, esta quarta-feira, trazendo o título de volta ao país que criou este desporto.

O último atleta japonês a conseguir chegar ao nível de yokozuna foi Wakanohana, em 1998. Desde então, apenas atletas da Mongólia, Havai e de Samoa conseguiram obter este título

Kisenosato, de 30 anos e 178 quilos, prometeu mostrar total dedicação e honrar o título, na cerimónia em que se tornava o primeiro filho da terra em muitos anos a receber o lugar mais prestigiado do sumo. O atleta recebeu a distinção com "grande humildade", após ter terminado o campeonato de sumo com um recorde de 14 vitórias e uma derrota.

"Sinto-me grato a todos os que me ajudaram", disse Kisenosato, segundo o Guardian.

O novo yokozuna junta-se assim no topo da pirâmide aos atletas mongóis Kakuryu, Harumafuji e Hakuho, que se tornaram campeões de sumo nos últimos anos.

