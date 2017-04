Pub

A cinco jornadas do fim da Liga, e com a luta pelo título ao rubro, sobe ao palco o 300.º duelo entre os eternos rivais Sporting e Benfica

Quase 110 anos depois do capítulo inicial desta história (a 1 de dezembro de 1907), o cartaz do 300.º dérbi dos dérbis em Portugal apresenta-se transcendente, numa altura em que a rivalidade parece mais inflamada do que nunca. Sporting e Benfica encontram-se hoje (20.30, Sport TV1), a cinco jornadas do final do campeonato, num duelo com janela aberta para o título de campeão e na qual se pendura à espreita, como parte muito interessada, o outro grande do futebol português, o FC Porto.

Realisticamente, nesta altura, aos leões não sobrará outro papel na luta pelo título que não seja o de ajudar o FC Porto a evitar um inédito tetra encarnado. A oito pontos das águias e a cinco dos dragões, mesmo o segundo lugar (acesso direto à Champions) se afigura complicado para a equipa de Jorge Jesus, dependente do descalabro de um rival.

Ainda assim, no contexto de uma rivalidade em píncaros históricos de ruído, não falta motivação a um Sporting que chega ao dérbi embalado pela melhor série de vitórias (cinco) e de jogos sem perder (dez) nesta época.

Também há dez jogos sem perder na I Liga, o Benfica empatou dois dos últimos cinco. A equipa de Rui Vitória esteve em risco de perder a liderança para o FC Porto, no início de abril, mas chega agora a Alvalade um pouco mais folgada de novo, com três pontos de avanço sobre os dragões (já foram seis, à 16.ª jornada). Se vencer hoje, em casa do eterno rival, dá um passo de gigante para o tetra. Caso contrário, a corrida pelo título, com o FC Porto, será ponto a ponto e golo a golo nos quatro jogos restantes.

Entre os duelos particulares que ajudam a encenar o dérbi lisboeta está aquele que mantém Jorge Jesus e Rui Vitória desde que este sucedeu àquele no verão de 2015, quando Jesus mudou de lado na Segunda Circular. Depois de três derrotas de enfiada nos primeiros meses de Benfica, Vitória equilibrou e ganhou os dois últimos jogos - na 1.ª volta deste campeonato, na Luz, e na época passada em Alvalade, crucial para a conquista do título. E hoje, quem sairá a rir?