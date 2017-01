Pub

Merengues teriam direito a 110 milhões do Hebei Fortune

James Rodriguez recusou nos últimos dias a mudança para a China. O jogador do Real Madrid tinha uma proposta do Hebei Fortune que lhe renderia um salário anual de 30 milhões de euros (recebe atualmente cerca de 10 milhões), mas o internacional colombiano decidiu continuar em Espanha, de acordo com a imprensa espanhola.

A proposta para o Real Madrid também era bastante aliciante, pois os chineses pagavam 110 milhões pela transferência do jogador de 25 anos, mas Florentino Pérez, presidente dos merengues, também não aceitou as ofertas. O Hebei Fortune já tinha realizado uma primeira de 80 milhões antes da última ter sido recusada.

O 7.º classificado do campeonato chinês na temporada passada tentou aproveitar o facto de James Rodriguez, ex-jogador do FC Porto, não estar a ser muito utilizado na presente temporada para tentar resgatar o colombiano, mas a verdade é que o extremo tem aproveitado os últimos jogos para brilhar com a camisola merengue.