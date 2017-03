Pub

Futebolista do Real Madrid fez um gesto obsceno antes do treino da Colômbia, no sábado. Imprensa colombiana critica atitude, que "demonstra a tensão que se vive dentro da equipa".

Vivem-se dias tensos na seleção colombiana de futebol. A vitória sobre a Bolívia (1-0), na quinta-feira, até lhe permitiu subir aos lugares de apuramento direto, na qualificação sul-americana para o Mundial 2018, mas um deslize terça-feira, na visita ao Equador, pode deitar tudo a perder. E, no meio dessa conjuntura complicada, rebentou uma polémica, provocada por um gesto obsceno do capitão de equipa James Rodrígues, jogador do Real Madrid (e antigo atleta do FC Porto).

Antes do treino de sábado, o extremo, de 25 anos, mostrou o dedo do meio aos jornalistas, que acompanhavam os trabalhos da seleção, em Bogotá. " Estávamos três fotógrafos de agências e dois jornalistas do canal WIN Sports. Mais atrás estavam todos os demais colegas nas entrevistas com jogadores. Eis que, no segundo piso do edifício, onde fica o ginásio, apareceu James na janela e fez aquilo na direção onde estávamos", contou Luís Acosta, fotojornalista da AFP que capturou a imagem do gesto obsceno de James.

A atitude do capitão da Colômbia - seleção cujo nível exibicional, na qualificação para o Mundial 2018 tem sido bastante criticado pelos media - causou controvérsia. "James perdeu a cabeça e a compostura", acusou o editor de desporto do jornal El Tiempo, ao denunciar a situação. "Demonstrou que a tensão é máxima, tanto sobre ele como sobre a equipa, que está na corda bamba, nas eliminatórias de qualificação para o Mundial", acrescentou.

De resto, nem o jogador - que até marcara o golo da vitória sobre a Bolívia - nem qualquer responsável da seleção colombiana reagiram a esta polémica.

A Colômbia visita o Equador esta terça-feira, pelas 22.00 horas de Portugal continental (Sport TV1), em jogo da 14.ª jornada da fase de apuramento sul-americana para o Mundial. O Brasil é o líder destacado da prova, com 30 pontos. Mas Uruguai (23), Argentina (22), Colômbia (21), Equador (20), Chile (20) e Paraguai (18) seguem na luta pelas outras três vagas de qualificação direta. O Peru (15) tem hipóteses mais baixas, enquanto Bolívia (7) e Venezuela (6) já estão praticamente afastadas.