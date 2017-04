Pub

O Tianjin Teda, treinado pelo português, foi derrotado, esta domingo, em casa, por 3-0, com o Guangzhou Evergrande, orientado pelo ex-selecionador português, na quinta jornada da liga chinesa.

Depois de ter chegado ao intervalo já a vencer por 1-0, com um golo do brasileiro Ricardo Goulart, na cobrança de uma grande penalidade, o Evergrande dilatou a vantagem no segundo tempo, com mais um golo de Goulart, aos 72.

Depois Yu Hanchao, aos 84, fiz o resultado final para a equipa orientada por Scolari.

Com esta vitória, o Evergrande subiu ao terceiro lugar, agora com 10 pontos, os mesmos que o segundo, o Shangai SIPG, e a dois do líder, o Shandong Luneng.