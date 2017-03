Pub

Golo insólito aconteceu no jogo Comercial-Catanduvense do campeonato estadual de São Paulo

Mirray, jogador do Comercial, marcou um golo fantástico num jogo com o Catanduvense, a contar para a 3.ª Divisão do Campeonato Paulista.

Foi um autêntico penálti da marca do meio-campo, quando a equipa da casa ia sair com a bola. O Comercial venceu por 4-1 com um golo que é candidato a golo do ano.

