Pub

Sebastien Vettel ganhou na Austrália, alimentando esperanças de um época mais competitiva. "A Ferrari está muito rápida mas foi só a primeira corrida", respondem na Mercedes

Desta vez, não houve erros de estratégia. A Ferrari foi mais rápida e calculista e, 553 dias depois, voltou a vencer um Grande Prémio de Fórmula 1: aconteceu este domingo, na Austrália, com Sebastien Vettel a abalar a hegemonia da Mercedes, alimentando a esperança de uma época de 2017 mais equilibrada e competitiva e do que as três anteriores.

"Já não era sem tempo", suspirou o presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, após o alemão Sebastien Vettel terminar o Grande Prémio da Austrália, realizado em Melbourne, com 9,975 segundos de avanço sobre o britânico Lewis Hamilton e 11,250 de vantagem sobre o finlandês Valterri Bottas (ambos Mercedes). "Estou encantado pela equipa e pelos tiffosi, que se mantiveram ao nosso lado durante todo este período. Estávamos à espera desta vitória há quase ano e meio. Voltar a ouvir o hino italiano no pódio foi muito emocionante", frisou o líder da scuderia transalpina, em comunicado.

O entusiasmo era justificado. A lendária construtora italiana - que não conquista o mundial de pilotos desde 2007 e o de construtores desde 2008 - não vencia uma corrida desde o dia 20 de setembro de 2015, quando Sebastien Vettel ganhou o Grande Prémio de Singapura. Mais: nas últimas três temporadas, de domínio absoluto da Mercedes, só celebrou o triunfo por três ocasiões (todas em 2015).

No entanto, desta vez, tudo correu bem aos carros do cavallino rampante, que em 2016 perderam a prova australiana devido a um erro de estratégia. Sebastien Vettel, mais rápido, prolongou a estada em pista já depois de Hamilton ter ido às boxes (para troca de pneus). E essa opção foi decisiva: o alemão conseguiu regressar à pista na frente do britânico e ficou lançado para uma vitória tranquila.

"Tentámos manter Hamilton sempre sob pressão para o impedir de descolar. Foi por isso que acabou por fazer uma condução defensiva e que parou mais cedo nas boxes. Arriscou ficar "parado" no trânsito e isso funcionou para nós. Não teve sorte mas fomos nós que o "empurrámos" para as boxes", resumiu, no fim, Sebastien Vettel, que regressa à liderança do mundial de pilotos, pela primeira vez desde que se sagrou tetracampeão (2010-2013), ao serviço da Red Bull.

"Foi uma vitória incrível, uma corrida fantástica. Todos na equipa trabalharam como loucos para conseguirmos isto. E ver todas aquelas bandeiras da Ferrari a esvoaçar [nas bancadas] nas últimas vinte voltas foi excelente", celebrou o piloto alemão, de 29 anos, que alcançou a 43.ª vitória da carreira. No entanto, apesar do entusiasmo - a scuderia também não triunfava no Grande Prémio de abertura da temporada desde 2010 - , Vettel pôs travão na euforia. "Isto é apenas o começo. Temos um longo caminho pela frente", concluiu.

Ora, essa também é a perspetiva na Mercedes. "Hoje, algumas coisas não funcionaram bem, mas vou trabalhar para mudar isso já na próxima corrida. Fomos rápidos o suficiente para vencer, mas infelizmente o tráfego mudou o resultado...", apontou Hamilton. "Após uma corrida não se pode dizer que exista uma nova ordem no Mundial. É um facto que a Ferrari está muito rápida mas foi só a primeira corrida. Temos de aprender as lições de hoje", apontou, por sua vez, Toto Wolff, diretor da equipa alemã, atual tricampeã de pilotos e de construtores.

De resto, apesar das expectativas de que a Ferrari possa acabar com a monotonia das últimas temporadas, há coisas que parecem não ter mudado na nova época: a McLaren continua bem longe da concorrência. O novato Stoffel Vandoorne acabou em 13.º e último lugar, a duas voltas de Vettel. E Fernando Alonso foi um dos sete pilotos obrigados a desistir devido a problemas mecânicos - outro deles foi Daniel Ricciado, deixando Max Verstappen como o melhor Red Bull (5.º).