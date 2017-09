Pub

Benfica joga com o Braga, FC Porto com o Rio Ave e Sporting encontra o Marítimo

Realizou-se esta quinta-feira o sorteio para a fase de grupos da Taça da Liga: Benfica vai defrontar o Sp. Braga, Sporting joga com o Marítimo e o FC Porto tem pela frente o Rio Ave.

Veja os grupos:

Grupo A: Benfica, Sp. Braga, V. Setúbal, Real de Massamá

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Grupo B: Sporting, Marítimo, Portimonense, União da Madeira

Grupo C: V. Guimarães, Feirense, Moreirense, Oliveirense

Grupo D: FC Porto, Rio Ave, Paços de Ferreira, Leixões

Recorde-se que a participação do Real de Massamá na Taça da Liga está dependente de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol: no jogo em que o clube eliminou o Belenenses da Taça da Liga foi usado o jogador Abou Toure, que tinha ainda um jogo de castigo por cumprir. Caso a FPF decida pela desclassificação, para o lugar do Real de Massamá passa o Portimonense e o Belenenses entra para o grupo B.