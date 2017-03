Pub

Atualmente o italiano orienta o Pisa, 14.º classificado na série B. Segundo o Tuttosport, os minhotos querem o antigo futebolista do AC Milan para disputar o título nacional

Gennaro Gattuso, velha glória do AC Milan "está a um passo", segundo o jornal italiano Tuttosport de alcançar um entendimento para treinar o Sporting de Braga na próxima temporada, o que deixa a entender a possibilidade de Jorge Simão ter o seu destino traçado apesar de ter contrato até final da próxima época.



Na notícia é referido que o Sp. Braga quer Gattuso para atacar o título nacional fazendo frente aos três grandes do nosso futebol.



Gattuso é, atualmente, treinador do Pisa da série B, que ocupa um modesto 14.º lugar.

Refira-se que o italiano de 39 anos começou a sua carreira de treinador em 2012 ao serviço dos suíços do Sion, tendo passado posteriormente pelos gregos do OFI Creta antes de se vincular ao Pisa