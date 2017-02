Pub

No seguimento dos últimos maus resultados do campeão inglês

Oito meses depois da inesperada conquista do campeonato inglês, ao serviço do Leicester, e já depois de em janeiro ter vencido o título de melhor treinador do mundo da FIFA, o italiano Claudio Ranieri foi esta quinta-feira demitido por maus resultados.

Este despedimento surgiu depois da derrota com o Sevilha, por 1-2, em encontro da primeira-mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. As coisas no campeonato também não estavam a correr bem a Slimani e companhia, dado que estão apenas no 17.º lugar, uma posição acima da zona de descida, pelo que a direção do clube inglês entendeu em demitir o treinador italiano.

Em Inglaterra fala-se já do nome de Roberto Mancini, atualmente sem clube, para o lugar do seu compatriota.