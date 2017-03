Pub

Seleção iraniana venceu no Qatar por 1-0, em jogo da terceira fase de qualificação para o Mundial2018

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, venceu esta quinta-feira em casa do Qatar, por 1-0, em jogo da sexta jornada do Grupo A da terceira fase da qualificação asiática para o Mundial2018 de futebol.

Em Doha, Mehdi Taremi marcou o único golo da partida, aos 52 minutos, com o Irão a continuar sem sofrer golos nesta fase de qualificação, que apura os três primeiros de cada 'poule' diretamente para o Mundial da Rússia, com os quartos a disputarem um 'play-off'.

"Foi uma grande prova de caráter da nossa parte. Viemos ao Qatar fazer o que nos competia, perante uma equipa que tinha ainda uma palavra a dizer nesta luta pelo Mundial. O Qatar preparou-se ao detalhe, tem outros recursos, está em estágio desde 03 de março, mas mostrámos a nossa força e demos mais um passo muito importante na luta pela presença no Mundial. Foi uma pena não termos feito mais golos, porque os nossos jogadores mereciam ver premiada a forma como dominaram, especialmente na segunda parte", disse Carlos Queiroz, citado pela sua assessoria de imprensa.

Com este triunfo, o conjunto comandado por Carlos Queiroz passou a somar 14 pontos e consolidou o primeiro lugar, beneficiando dos desaires da Coreia do Sul (segunda, com 10 pontos), que perdeu com a China, por 1-0, e do Uzbequistão (terceiro, com nove), derrotado por 1-0 pela Síria (quarta, com oito).

"Agora importa perceber que nada está garantido: as dificuldades continuam a ser muitas na nossa preparação e temos ainda jogos muito importantes pela frente. Se queremos fazer história e alcançar uma inédita segunda classificação consecutiva para um Mundial, devemos manter o mesmo rumo, unidos e empenhados", concluiu o português.

No quarto lugar segue a Síria, com oito pontos, seguida da China, com cinco, e que defronta o Irão na terça-feira, enquanto o Qatar é último, com quatro.